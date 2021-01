Beppe Fiorello, colpo di fulmine per Eleonora: "Tu sei la mamma dei miei figli"

11 gennaio 2021 a

Non solo una vita di successi e di soddisfazioni nel cinema, in televisione e a teatro. Beppe Fiorello, stasera 11 gennaio protagonista su Rai 1 dello show Penso che un sogno così, vive anche una profonda storia d'amore con Eleonora Pratelli che va avanti da venti anni. Sono sposati dal 2010 e prima di arrivare all'altare sono diventati i genitori di Anita e Nicola. Non è un mistero che per l'attore quello con Eleonora sia stato un amore a prima vista, lui l'ha dichiarato in più di una occasione. Lei è la ceo di una agenzia molto nota nel campo dello spettacolo, Suite 19. E i due si conobbero proprio sul posto di lavoro di lei. Fiorellino rimase stregato e si dichiarò subito con un messaggio: "Tu sei la madre dei miei figli". Cosa che poi è realmente accaduta.

