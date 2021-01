Pierfrancesco Favino, l'amore per Anna e quella tragica notizia della morte del padre

11 gennaio 2021 a

Piefrancesco Favino, stasera in tv, 11 gennaio, sarà tra i protagonisti di Penso che un sogno così, lo show condotto da Beppe Fiorello, in programma su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Favino è uno degli attori più amati in Italia, tra l'altro anche ottimo doppiatore. Classe 1969, è legato all'attrice Anna Ferzetti, da cui ha avuto due figlie. Recentemente ha raccontato una vicenda molto toccante della sua vita privata. Nel 2002 si trovava nel deserto di El Alamein, dove stava interpretando il sergente Rizzo. Un assistente gli andò incontro, dicendogli di chiamare la sorella. Lei gli annunciò la morte del padre. Favino ha duramente accusato il colpo, ma ha deciso di continuare a lavorare. Tornato a casa, il papà era già nella tomba. Pare che il rapporto tra i due fosse molto particolare perché il padre inizialmente non aveva condiviso la sua scelta di fare l'attore, ma poi si era ricreduto ed era diventato il suo primo fan.

