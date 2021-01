Massimo Cannoletta, dopo L'Eredità proposte indecenti via social: "Ma non faccio il divulgatore per rimorchiare"

11 gennaio 2021 a

Massimo Cannoletta con i suoi 280.000 euro vinti a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni, è diventato noto al grande pubblico, sia per la sua bravura che per la sua simpatia e intelligenza. Dopo aver lasciato la trasmissione continua a divulgare via twitter: l'ultimo post riguarda "El Ateneo Grand Splendid" di Buenos Aires. "Un tempo era un teatro, oggi secondo il National Geographic, è la libreria più bella al mondo", ha scritto. "Un incanto. Una volta entrato, non vuoi uscirne più", ha aggiunto.

Cannoletta ha rilasciato anche una intervista a Libero. Tra le parti più interessanti quella legata alla vita privata: "Penso non interessi a nessuno, come a me non interessa quella delle persone famose - ha spiegato -. Sposato o fidanzato? Non lo sono. Ma sui social arriva di tutto. Sinceramente non faccio il divulgatore per rimorchiare".

