Serena Rossi, il compagno è Davide Devenuto: il thriller insieme a Rocco Siffredi e il terzo posto a Celebrity Masterchef

Davide Devenuto è il compagno di Serena Rossi, con la quale ha avuto un figlio, Diego. Nato a Roma il 15 marzo del 1972 sotto il segno zodiacale dei Pesci, Devenuto è un attore molto noto al pubblico del piccolo schermo grazie al ruolo del personaggio di Andrea Pergolesi nella soap opera Un posto al sole. Un ruolo che ha lasciato nel 2020: "A questo personaggio devo tantissimo ma con il tempo si è esaurito, devo prendermi una pausa", ha spiegato in una vecchia intervista a Grazia. Nel 2018 ha dato prova anche di saper cucinare arrivando terzo nel reality show culinario Celebrity Masterchef. Il suo primo lungometraggio in carriera è stato un thriller piccante in compagnia del famigerato Rocco Siffredi.

