Fabrizio Palma, dalle collaborazioni con Pino Daniele e Renato Zero alla scuola di Amici di Maria De Filippi

11 gennaio 2021 a

a

a

Fabrizio Palma è un apprezzato musicista italiano, specializzato nel suono della chitarra. Nato nel 1958, dopo gli studi di chitarra classica e successivamente di canto lirico, ha iniziato a collaborare con gli enti lirici più importanti d'Italia, come il coro dell'Accademia di Santa Cecilia a Roma, il Teatro dell'Arena di Verona e nel coro del Teatro Comunale di Cagliari. Successivamente si è aperto alla musica leggera lavorando come assistente musicale in un grande studio di registrazione dove ha svolto il ruolo di coordinatore del coro nel film musicale Il principe d'Egitto.

Beppe Fiorello, su Rai1 lo show Penso che un sogno così: da Modugno al rapporto con la famiglia. Tutti gli ospiti

Successivamente ha collaborato sia in studio che dal vivo con molti artisti tra cui Pino Daniele, Gigi D'Alessio, Renato Zero, Miguel Bosé, Alessandro Safina, Amedeo Minghi, Grazia Di Michele, Anna Tatangelo e Dirotta su Cuba. Nel 2002 ha collaborato come preparatore vocale ai programmi televisivi come Buona Domenica e La corrida. Dal 2004 ha fatto parte dello staff della scuola televisiva di arte e canto Amici di Maria De Filippi come docente di canto. Per lui anche i film tv, nel 2009 ha interpretato un ruolo ne I Cesaroni ed è stato trainer vocale alla serie Rai Tutti pazzi per amore. Nel 2010 ha collaborato sempre come trainer vocale alla edizione 2010 della trasmissione Ti lascio una canzone. Ora lo show con Beppe Fiorello, Penso che un sogno così.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.