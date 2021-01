Francesca Chillemi, il titolo di Miss Italia 2003 e la figlia Rania con Stefano Rosso: "Ma non ho bisogno del matrimonio"

11 gennaio 2021 a

Francesca Chillemi è una delle attrici più amate dal pubblico. Nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 25 luglio 1985, sotto il segno del Cancro, la giovane siciliana ha conquistato nel 2003 il titolo di Miss Italia. Poi continuò il suo percorso di studi e, conseguito il diploma classico, si è cimentata con successo nella carriera di modella.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha avuto la figlia Rania dall'unione con Stefano Rosso. Non sono sposati: "Non è che non ambisca al matrimonio, però, il sogno più grande l’ho già realizzato con l’arrivo di mia figlia - ha spiegato Francesca in una vecchia intervista -. Le nozze potrebbero essere una cosa in più. Ma non ne ho bisogno per avere una vera famiglia".

