Grande Fratello Vip, la super sorpresa per Dayane Mello: potrà rivedere la mamma

Stasera in tv, 11 gennaio, su Canale 5 il classico e atteso appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini che ovviamente potrà contare come sempre sugli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Come sempre la puntata si annuncia ricca di colpi di scena e di emozioni. Ovviamente c'è grande attesa per l'eliminazione e le nomiation della serata. Ma la produzione annuncia che la puntata di oggi sarà quella delle grandi sorprese, in particolare per una delle vippone: Dayane Mello. E svela anche di quale sorpresa si tratta: la modella brasiliana, infatti, avrà la possibilità di rivedere la sua mamma.

