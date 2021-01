Takagi e Ketra, pubblicato il video di Venere e Marte

11 gennaio 2021 a

a

a

E' uscito oggi, lunedì 11 gennaio, il video della canzone "Venere e Marte" di Takagi e Ketra. Il nuovo singolo è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 gennaio e vede la straordinaria collaborazione di Marco Mengoni. Il video vede protagonisti due innamorati, interpretati dall’attrice Serena De Ferrari e dal ballerino Alessio La Padula che si muovono sullo sfondo di una New York fatto di insegne al neon e taxi gialli che richiamano ambientazioni anni ’80. Gli amanti danzano sulle note del brano, immersi nell’atmosfera malinconica di una piovosa sera, come se fossero in uno spettacolo di Broadway. E proprio su una locandina che resiste alle intemperie affissa al muro compaiono i nomi di Takagi & Ketra, mentre le immagini alternate di Marco Mengoni e Frah Quintale completano la scena del film musicale.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.