Paola Turci, il matrimonio con Andrea Amato definito un errore: in passato la relazione con il tennista Paolo Cané

11 gennaio 2021 a

a

a

Paola Turci è una della cantanti più amate dal pubblico italiano. Nata a Roma il 12 settembre del 1964, l’artista ha sempre portato uno stile inconfondibile e apprezzato anche dalla critica. Per quanto riguarda la vita privata, negli ultimi mesi è stata fotografata insieme a Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi. Tra le due sarebbe scoppiato l'amore. In passato, nel 1993, fu coinvolta in un grave incidente stradale nel quale rischiò la vita. Subì danni permanenti al volto.

Francesca Pascale e Paola Turci, è ancora amore: l'ex fidanzata di Berlusconi e la cantante insieme a fare shopping

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Paola Turci si è sposata una sola volta, nel 2010, con Andrea Amato. In seguito al divorzio, la cantante ha definito queste nozze “un errore” commesso perché aveva bisogno di essere consacrata da Dio e per assecondare il suo istinto materno. La Turci non ha figli. Molto prima del matrimonio, negli anni ’90, Paola finì nel mirino del gossip nostrano per via della sua relazione con Paolo Cané, tennista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.