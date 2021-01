Uomini e donne, Beatrice attacca Davide e lascia lo studio. E su Instagram: "Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri" | Video

11 gennaio 2021 a

"C'hai vent'anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri".

Questa la didascalia che campeggia nel post enigmatico di Beatrice Buonocore, pubblicato su Instagram poco prima della messa in onda della puntata di lunedì 11 gennaio di Uomini e donne, in onda su Canale5, dove la corteggiatrice, in polemica con il tronista Davide Donadei, ha lasciato lo studio del people show di Maria De Filippi. Questo il video dell'uscita di scena di Beatrice ripreso da wittytv.it.

Beatrice Buonocore lascia Uomini e donne

La Buonocore pare ormai in rotta con Donadei, soprattutto per l'atteggiamento sempre più affettuoso del tronista nei confronti di Chiara, rivale di Beatrice. Eppure i fan continuano a sperare che Davide scelga ancora la Buonocore.

