Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino torna su Rai 2: ospiti e i nuovi giochi

Stasera tutto è possibile, trasmissione condotta da Stefano De Martino torna oggi in prima serata su Rai2. Ospiti fissi del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. Per il primo appuntamento, che avrà come tema la magia, si aggiungeranno: Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci e Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia e Mago Heldin. Nelle otto puntate dello show, giunto alla sesta edizione, tornano i giochi tradizionali degli ultimi, a cominciare da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo, di 22,5 gradi, così come Segui il labiale, Mimo senza fili, Cover Step o Speed Quiz. Ma ci saranno anche novità, che richiederanno grande capacità di improvvisazione tra canto, ballo, imitazioni e varie abilità. Tra i giochi con cui esordirà questa nuova edizione ci saranno: All’unisono, Elastic speed, Serenata step, Stammi dietro dance, Pollovolo, Il grande brivido e Rumori di mimo.

