Stasera in tv, oggi Tiki Taka in seconda serata su Italia 1: ospiti di Chiambretti sono Boniek e Galante

Stasera in tv torna l'appuntamento con Tiki Taka - La repubblica nel pallone. Ospiti di Piero Chiambretti di oggi, lunedì 11 gennaio, sono l’ex centrocampista di Juventus e Roma e attuale presidente della Federazione calcistica della Polonia Zibi Boniek; ’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali e l’ex difensore di Inter e Torino Fabio Galante. Nel salotto della trasmissione televisiva non mancheranno le analisi e i commenti di Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di Tuttosport), Andrea Di Caro (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport), Giampiero Mughini, Franco Ordine, Ciccio Graziani e Raffaele Auriemma. Tema centrale della serata sarà la lotta per lo scudetto, quanto mai viva e riaperta dopo la vittoria della Juventus e il pari dell'Inter.

