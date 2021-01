Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi a Stefania Orlando: "Ti piace litigare". Lei conferma, poi l'abbraccio della pace | Video

11 gennaio 2021 a

Finalmente la pace tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, i due grandi amici nella casa del Grande Fratello Vip 5 protagonisti di una incomprensione durata giorni, dopo il ballo dell'influencer con Dayane Mello, nemica giurata dell'ex conduttrice Rai. Da lì i dubbi sollevati da Tommaso sulla sincerità della showgirl che a suo avviso sta adottando una strategia per avere più visibilità in puntata. A turno ognuno esprime la propria opinione, come Giulia Salemi che consiglia Tommaso di affrontare Stefania Orlando prima della puntata: "Secondo me dovresti parlarle, stanotte era in lacrime. Avete due visioni di amicizia diverse", ha sottolineato l'ormai fidanzata di Pretelli.

Pace fatta tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

A questo punto Stefania raggiunge Tommaso in camera da letto e il confronto ha inizio: "Abbiamo due concetti di amicizia diversi, ti arrabbi perchè parlo con Dayane?", gli domanda subito Tommaso in tono alterato. "Si, sono gelosa, posso esserlo? Abbiamo una sensibilità diversa. Con molta umiltà ti dico le mie sensazioni”, la risposta della Orlando. Cecilia interviene nella conversazione: "Vogliamo affrontare anche quell’altra cosa?". Tommaso è un fiume in piena: "Non è niente di grave stai tranquilla ma quando abbiamo litigato mi è sembrato un po’ esagerata la tua reazione, poi parlando con Cecilia è venuta fuori questa cosa, e non vorrei che tu esasperassi un po’ le litigate per il gusto di litigare”. "La confermo questa cosa, ma è uno scherzo, l'ho detto ma era per ridere", ha precisato Stefania. Nella stanza la tensione si allenta e Tommaso e Stefania si lasciano andare ad un lungo abbraccio chiarificatore.

