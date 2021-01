Amici 20, Sangiovanni si lamenta per la mancanza dei cori nel suo brano, Rudy gli toglie la maglia: rischio eliminazione

11 gennaio 2021 a

Tempi duri per il cantante Sangiovanni nella scuola di Amici 20. Il motivo per il quale il suo insegnante Rudy Zerbi ha deciso di togliergli la felpa come concorrente della scuola non è ancora chiaro, tuttavia questa è stata la decisione del docente. Non equivale tuttavia a una eliminazione, Rudy ha ribadito di non nutrire dubbi sul talento del cantante, ma c'è qualcosa che non gradisce.

Dalle anticipazioni inoltre è trapelato che il cantante di Amici 20 si è lamentato della mancanza dei cori nel suo brano. E questo non è andato giù a Zerbi. Ma Rudy metterà in discussione anche Aka7even, solo che non essendo un suo allievo non avrà potere decisionale su di lui. E Anna Pettinelli, insegnante di Aka7even, non raccoglie il "consiglio" del collega.

