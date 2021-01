Oroscopo 11 gennaio 2021, Branko: "Soldi a palate", un segno sbanca. Le previsioni del noto astrologo per la giornata

11 gennaio 2021 a

Che giornata sarà questa dell'11 gennaio 2021. Ce lo dicono le previsioni di Branko, il guru degli astrologi che ogni mattina su Rds delizia i radioascoltatori dell'emittente su ciò che accadrà. Ecco una sintesi su ciò che accade in questo lunedì (clicca qui per l'audio). Quella che segue è una sintesi segno per segno.

ARIETE Ora potete contare sull’aiuto delle stelle, ma soprattutto sulle vostre capacità e il vostro talento. Vi vedrete ostacolati dal potere, ma non è detto con la Luna nuova.

TORO Prevalgono gli influssi pratici, naturalmente. Avete bisogno adesso di idee e suggerimenti.

GEMELLI Le persone sole possono sempre sperare un incontro incredibile nelle relazioni sociali. Periodo molto buono.

CANCRO Situazione astrale con transiti nervosi. In molti casi rivoluzionari.

LEONE Una scelta, una decisione, una svolta, alla fine vi porterà solo che bene.

VERGINE In amore certamente sì, però nel lavoro significa anche soldi a palate

BILANCIA Ritrovate un po’ di poesia, di sex appeal. Una volta uno impazziva per voi.

SCORPIONE Tormenti interiori, sono forti. Passioni proibite con punto interrogativo.

SAGITTARIO Influssi molto stimolanti per i soldi. Tutto parla del vostro progresso, avete una occasione.

CAPRICORNO Presto cadrete nella più bella delle trappole d’amore, se non è già successo.

ACQUARIO Momento di eccezionale intensità. Mercurio congiunto a Giove nel vostro segno: legge, giustizia, potere, fortuna.

PESCI Dovete occuparvi di figli e famiglia, ma prima di tutto occupatevi del vostro cuore e della persona che amate.



