Lino Banfi, la figlia Rosanna è sposata con Fabio Leoni: dal matrimonio sono nati Virginia e Pietro

Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria, è uno degli attori più famosi e amati dal pubblico italiano. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha due figli, avuti dalla moglie Lucia. I figli si chiamano Rosanna e Walter. Per quanto concerne Rosanna, nasce a Canosa di Puglia il 10 aprile 1963, sotto il segno dell’Ariete. Cresce nella sua città natale insieme ai suoi genitori e suo fratello Walter a cui è molto legata. Rosanna è oggi molto legata a Lino con cui ha anche lavorato, spesso, sia nel cinema che in tv. E' sposata dal 1992 con Fabio Leoni, sceneggiatore cinematografico. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Virginia nel 1993 e Pietro nel 1998. Nel corso della sua vita ha avuto un cancro al seno, che è riuscito per fortuna a sconfiggere con operazioni e chemioterapia. Dopo questa esperienza, Rosanna ha deciso di diventare testimonial per la prevenzione.

