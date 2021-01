Eleonora Abbagnato, il marito è Federico Balzaretti: dal matrimonio sono nati i figli Julia e Gabriel

11 gennaio 2021 a

Eleonora Abbagnato è una delle ballerine di danza classica più famose al mondo. Nata a Palermo il 30 giugno 1978, sotto il segno zodiacale del Cancro, la Abbagnato è entrata giovanissima nel corpo di ballo dell’Opéra e, nel 2013, è diventata étoile, prima italiana a conquistare questo ambito titolo. Nel 2015, si è aggiudicata un nuovo record: ballerina più giovane di sempre a diventare direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.

Eleonora Abbagnato, pole dance: il video che stupisce in studio e a casa

Per quanto riguarda la sua vita privata, Eleonora si è sposata nel 2011 con l'ex giocatore e ora opinionista tv Federico Balzaretti. Pochi mesi dopo la ballerina è diventata mamma per la prima volta. Nel 2013 è nata Julia, mentre nel 2015 è arrivato un fiocco azzurro: il piccolo Gabriel. In tv ora sarà su Rai1 nello show di Beppe Fiorello Penso che un sogno così.

