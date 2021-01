Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo a Giulia: "Mi hai conquistato con le tue attenzioni". E l'allenamento è hot | Video

11 gennaio 2021 a

a

a

Sembra procedere a gonfie vele la storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli all'interno del Grande Fratello Vip 5. E così i due si raccontano le loro riflessioni: Pierpaolo spiega che per lui è stata una cosa graduale, iniziata da prima di Natale, quando i due hanno iniziato a guardarsi con occhi diversi. Giulia sorride, ripensando a quei momenti, rivelando di aver iniziato a percepire un cambiamento dell’atteggiamento del ragazzo. Intanto durante un allenamento la coppia non resiste e si lascia andare a coccole e abbracci davvero hot.

Allenamento hot tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Pretelli inoltre ripensa a quando Tommaso Zorzi, che aveva già intuito tutto, poneva domande molto specifiche ai due: "Rispondevo di no perché non mi andava di espormi, era presto. Me ne sono accorto quando anche tu hai risposto no, poi hai rettificato. E poi piano piano...", ha affermato l'ex Velino. "All’inizio eri molto fredda", ha ricordato Pierpaolo a Giulia, la quale ammette che si era imposta di non provare emozioni, perché voleva rimanere coerente con il suo discorso iniziale. "Ci rassicuriamo a vicenda, le tue attenzioni mi hanno conquistato", ha confessato ancora Pretelli alla Salemi. E la storia continua.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.