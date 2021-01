Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, complicità al rientro a Montecarlo: i fan sperano nel ritorno di fiamma | Video

11 gennaio 2021 a

Vacanze finite per Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. I due hanno trascorso insieme le festività natalizie a Dubai, in compagnia del figlio Nathan Falco e sembra proprio che in questi giorni abbiano ritrovato l'armonia di un tempo. Ora si torna a Montecarlo ed Elisabetta Gregoraci su Instagram ha voluto salutare con un post il soggiorno di queste settimane.

Anche Flavio Briatore ha utilizzato Instagram per celebrare il suo ritorno a Montecarlo: "Si torna a casa", ha scritto l'imprenditore, immortalato con la mascherina. E subito la Gregoraci commenta: "Brava la fotografa", tenendo a precisare il merito dello scatto.

Insomma, complicità e armonia, tanto che negli ultimi giorni, sempre tramite i rispettivi profili social, hanno dato vita a una esibizione rischiosa da "cavia" con un lanciatore di coltelli, teatro della vicenda il Billionaire di Dubai.

Tutto insieme, per settimane con il figlio Nathan Falco. Come una famiglia normale. I fan sperano in un ritorno di fiamma.

