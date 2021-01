Uomini e donne, Sophie Codegoni elimina Antonio: intanto Matteo cerca di riconquistarla

11 gennaio 2021 a

Sophie Codegoni è una delle troniste più discusse di Uomini e donne, il people show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale5. Prima di Natale, la giovanissima tronista non ha gradito una presa di posizione del corteggiatore Matteo. Ma nella puntata di lunedì 11 gennaio, lo stesso Matteo farà di tutto per riconquistare la fiducia della Codegoni.

Matteo annuncia il proprio no a Sophie durante l'ultima puntata 2020 di Uomini e Donne

Intanto secondo alcune anticipazioni provenienti dal web, Sophie dovrebbe rimanere con soli due pretendenti. L'eliminato pare essere Antonio Borza. Nonostante la loro esterna sia andata piuttosto bene, la Codegoni ha deciso di eliminare per sempre il corteggiatore romano. E lui, ovviamente, non ne sarà particolarmente felice. Anzi, si dirà piuttosto deluso. Un vero e proprio colpo di scena.

