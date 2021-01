Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta rivalutano Dayane: "Ha un carattere ambiguo, ma è divertente"

11 gennaio 2021 a

Tempo di riflessioni nella casa del Grande Fratello Vip 5. Protagonisti Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, che si confrontano sulla lite che ha visto opporsi l'influencer a Stefania Orlando per il suo avvicinamento a Dayane di sabato sera, durante la festa brasiliana. Andrea esprime serenamente il suo punto di vista sulla questione: Zorzi è qualcuno che può divertirsi con una persona anche se non ha un rapporto intimo con questa.

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi balla con Dayane: Orlando furiosa. "Sono delusa, non hai sensibilità" | Video

Tommaso concorda con il coinquilino e rilancia: "Poi saremo sempre di meno qui e se tutti quelli che hanno avuto un problema con Dayane la ignorassero lei non parlerebbe con nessuno", ha affermato. Zelletta, che pure ha avuto forti dissapori con la modella brasiliana, fa l’esempio della sua bella amicizia con Rosalinda. Nonostante la loro vicinanza non critica il bel rapporto con Dayane, perché non si tratta di qualcosa che lo riguardi. Tommaso è convinto della bontà di questa opinione: "Per qualcuno Dayane può essere la migliore amica - ha precisato - per altri una persona con cui passare semplicemente una serata in allegria". Zelletta quindi ribadisce: "Dayane nonostante l'ambiguità del suo carattere è comunque una persona divertente".

