Alberto Genovese, Daniele Leali a Non è l'Arena: "A molte ragazze piace il sesso spinto e violento"

11 gennaio 2021 a

"A molte ragazze piace un sesso particolarmente spinto e violento. Probabilmente nemmeno Alberto aveva la consapevolezza di quello che aveva fatto durante quella notte". Lo ha detto Daniele Leali a Non è l'Arena. Nel programma condotto da Massimo Giletti su La7, l'amico dell'imprenditore arrestato a Milano per violenza sessuale, parla del caso su sollecitazione di Nunzia De Girolamo. Lei: "Dite con molta certezza che queste ragazze erano facili e facevano le orgie. Non avete avuto mai il sospetto della mostruosità di Genovese?". E lui: "Bisogna scindere una violenza, da un rapporto consenziente, ubriachi e drogati". Clicca qui per vedere il video delle dichiarazioni di Daniele Leali durante la puntata di Non è l'Arena.

