Non è l'Arena, la moglie di Lucio Marrocco, il medico che si è ucciso: "Mio marito è un morto sul lavoro". A causa del Covid

10 gennaio 2021 a

a

a

"Il suicidio di mio marito è una morte sul lavoro". A causa del Covid 19, visto che si tratta del medico Lucio Marrocco, responsabile delle vaccinazioni anti Coronavirus di Cosenza, che si è tolto la vita lanciandosi da una finestra. La moglie dell'uomo, la dottoressa Simona Loizzo, ne ha parlato a Non è l'Arena, il talk condotto su La7 da Massimo Giletti. La donna ha raccontato gli ultimi momenti di vita del marito: "Quella sera non funzionava la email aziendale, lui non riusciva nemmeno a mandare i dati alla Regione". Clicca qui per vedere il video dell'intervista a Non è l'Arena della moglie di Lucio Marrocco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.