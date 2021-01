Da Che tempo che fa a C'è posta per te: Littizzetto scrive a Fazio e Maria De Filippi apre la busta | Video

10 gennaio 2021 a

Che tempo che fa si trasforma in C'è posta per te. E' accaduto anche questo nella puntata di domenica 10 gennaio del programma di Rai 3, dove era ospite Maria De Filippi. La conduttrice si è calata nei suoi panni abituali - all'indomani dall'inizio della nuova stagione del programma - per invitare Fabio Fazio a rispondere a una lettera recapitatagli da Luciana Littizzetto attraverso il "postino" Nino Frassica. Così in studio si è ricreato l'atmosfera del sabato sera di Canale 5, come mostrato nel video che riportiamo di seguito. Tra battute e ironia, la Littizzetto ha divertito il pubblico e gli stessi partecipanti all'improvvisato show.





