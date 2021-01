10 gennaio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di lunedì 11 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Qui di seguito le previsioni per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Se volete riconquistare la felicità, la palla è nelle vostre mani. Sta a voi giocarla nella maniera migliore. Se restate fermi non otterrete nulla.

VERGINE

Con l’umore che torna su, migliora anche la vostra immagine estetica. Nonostante lo stress per via di piccole noie, potrete ritrovare l’ottimismo.

CAPRICORNO

Non pensate solo a voi stessi, per raggiungere l’obiettivo cercate punti di contatto. Se continuate a restare sulle vostre posizioni, vi farete del male.

