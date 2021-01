Domenica live, la figlia di Pino Daniele: "Ho sognato papà, era bellissimo e sereno" | Video

10 gennaio 2021 a

a

a

Domenica live, la figlia di Pino Daniele ha ricordato il papà in occasione del sesto anniversario dalla morte. Il cantante napoletano è morto il 4 gennaio 2015. "Ho sognato papà", ha raccontato Cristina Daniele a Barbara D'Urso. "Era bellissimo e sereno. L'ho sentito molto tranquillo, positivo, vicino a me". La figlia ha poi confessato di sognare spesso il padre, di cui sente ancora l'energia. Cristina si è poi commossa rivedendo alcuni video del padre in trasmissioni, sia di canzoni che di esibizioni, come il duetto con Fiorello. Di seguito proponiamo il video di un momento della trasmissioni, preso dall'account ufficiale del programma di Mediaset





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.