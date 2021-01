10 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 11 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

È il momento ideale per raccogliere le idee e sciogliere ogni tensione. Come fare? Provate con una passeggiata in un luogo poco frequentato.

LEONE

Cercate di non dilungarvi con discorsi infiniti, potreste deconcentrare voi stessi e gli altri e le persone finiranno per non capire cosa volete.

SAGITTARIO

Testa sgombra dai pensieri e fisico ben allenato: un binomio perfetto per non avere nulla da temere, neanche un malessere passeggero.

