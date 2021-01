Quarta Repubblica, temi e ospiti di lunedì 11 gennaio da Nicola Porro: ci sono Rutelli, Tajani e Lorenzin

10 gennaio 2021 a

Quarta Repubblica torna lunedì 11 gennaio in prima serata su Rete 4 con nuovi ospiti. In studio da Nicola Porro, in prima serata, ci saranno l'ex ministro e sindaco di Roma Francesco Rutelli, il vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani, l'ex ministro alla salute Beatrice Lorenzin, l’esponente radicale Marco Cappato, l’ex direttore dell’Ema Guido Rasi, lo storico Giordano Bruno Guerri, suor Anna Monia Alfieri e i giornalisti Roberto Arditti e Daniele Capezzone. Come ogni settimana, le incursioni su diversi temi di Gene Gnocchi e Vittorio Sgarbi. Tra i temi oggetto di discussione ci sono la campagna di vaccinazione, l'efficacia del lockdown, l'andamento dell'epidemia e la crisi di governo.

