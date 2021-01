Massimo Lopez, la voce di Homer Simpson dopo la morte di Accolla: nel 2017 l'infarto in scena a teatro

10 gennaio 2021 a

Massimo Lopez è uno degli attori più noti del panorama italiano. Nasce ad Ascoli Piceno l’11 gennaio 1952, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Entrambi i genitori sono napoletani, e la famiglia girerà molto prima di stabilirsi a Roma, quando Massimo ha 11 anni. Oltre alla splendida carriera con il Trio insieme a Tullio Solenghi e ad Anna Marchesini, Lopez è stato conduttore tv e ovviamente attore al cinema e al teatro. Dopo la morte del suo amico Tonino Accolla, Massimo Lopez è stato il doppiatore di Homer Simpson, cartone animato cult.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2017, durante un suo spettacolo, ha capito che stava avendo un infarto e per cui ha dovuto interrompersi e chiamare un’ambulanza: "Ero in scena al Teatro Impero di Trani in Puglia - ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni -. Dopo mezz’ora dall’inizio dello spettacolo ho sentito un forte dolore al torace. Sudavo freddo, ho capito che era un infarto. Ho detto al pubblico 'scusate, devo fermarmi' e sono uscito di scena. Ho chiesto di chiamare l’ambulanza, che è arrivata subito. Mi hanno portato all’ospedale Bonomo di Andria, dove mi hanno fatto una coronarografia e un’angioplastica: da quando mi sono sentito male a quando hanno terminato l’intervento sono passati solo 45 minuti". Una tempestività che gli ha salvato la vita.

