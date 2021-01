Maria De Filippi, l'amore con Maurizio Costanzo: nel 2004 l'adozione del figlio Gabriele

10 gennaio 2021 a

a

a

Maria De Filippi è praticamente la regina della televisione italiana. Autrice e conduttrice, è nata il 5 dicembre 1961 sotto il segno del Sagittario. Partita da giovane da Milano è arrivata in cima al mondo dello spettacolo. Dopo cinque anni di fidanzamento, il 28 agosto 1995 (giorno del compleanno di Maurizio Costanzo) la De Filippi si è sposata con il celebre giornalista.

Fiorella Mannoia, l'amore con Carlo Di Francesco: 26 anni più giovane di lei. In passato la storia con Piero Fabrizi

Nel 2004 hanno adottato il loro unico figlio, Gabriele Costanzo, che lavora con lei nella redazione di Uomini e Donne. Per quanto riguarda la sua vita di coppia, la conduttrice ha anche rivelato di essere molto gelosa, e di essere praticamente sicura che Costanzo l’abbia tradita: "Non ho mai voluto indagare - ha spiegato in una vecchia intervista -. Non ho mai cercato prove, mai spiato il telefonino di mio marito".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.