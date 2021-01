Tullio Solenghi, la moglie è Laura Fiandra: con lei due figlie: "E ci siamo messi insieme un venerdì 17"

10 gennaio 2021 a

Tullio Solenghi è un attore comico italiano, tra i più amati dal pubblico. Nato nel 1948, la svolta nella sua carriera negli anni Ottanta, quando fa parte del trio comico composto insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini. Dopo il loro scioglimento e la scomparsa della donna, la carriera di Solenghi prosegue come attore. Per quanto riguarda la vita privata, Tullio Solenghi è felicemente sposato con Laura Fiandra.

Con la moglie ha avuto due figlie: Alice e Margherita. Da giovane, ha confessato a Io e te, trasmissione di Pierluigi Diaco in onda lo scorso anno su Rai1, di esser stato piuttosto imbranato e di non aver mai avuto particolare successo con le ragazze, alle quali i comici non piacevano. La moglie Laura di recente ha svelato un retroscena sul loro primo incontro: "Ci siamo messi assieme un venerdì 17". Ma l'amore va avanti a prova di scaramanzia.

