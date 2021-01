Filippo Nardi, l'ex moglie è Benedetta Dolfi: dal matrimonio è nato il figlio Zachary

10 gennaio 2021 a





Filippo Nardi è un noto personaggio televisivo. Ex inviato de Le Iene e disc jockey, Nardi è nato nel 1969 ed è famoso al grande pubblico soprattutto per le sue brevi parentesi al Grande Fratello Vip, dove è stato squalificato in entrambe le occasioni per motivi disciplinari. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stato sposato con Benedetta Dolfi (che non fa parte del mondo dello spettacolo) e dalla loro relazione è nato 18 anni fa Zachary Nardi. Filippo è originario di Londra.

La madre è figlia di una coppia di ebrei polacchi, mentre la nonna è araba e il padre fiorentino. I genitori di Filippo si conobbero quando lei studiava belle arti e dopo il matrimonio si sono accasati a Londra.

