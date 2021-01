Domenica Live, Filippo Nardi tra gli ospiti di Barbara D'Urso: ritorno in tv dopo la squalifica al Grande Fratello Vip 5

10 gennaio 2021 a

a

a

Torna l'appuntamento con Barbara D'Urso e il suo Domenica Live. Domenica 10 gennaio ospite in studio Filippo Nardi, entrato per pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip e poi squalificato per atteggiamenti e dichiarazioni ritenute inaccettabili nei confronti di Maria Teresa Ruta, sua coinquilina nella casa più spiata d’Italia. Pur rispettando la decisione, Nardi si è sempre detto contrariato rispetto alla sua squalifica.

Live Non è la D'Urso, slitta la prima puntata del 2021: c'è di mezzo il Papa

Nel programma di Barbara D'Urso, Nardi avrà la possibilità di ribadire le proprie motivazioni davanti agli altri ospiti. Tra questi Guenda Goria, figlia di Maria Teresa, che sin da subito aveva preso le difese della madre e aveva manifestato tutta la sua disapprovazione nei confronti di Filippo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.