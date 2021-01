Fiorella Mannoia, l'amore con Carlo Di Francesco: 26 anni più giovane di lei. In passato la storia con Piero Fabrizi

10 gennaio 2021 a

Fiorella Mannoia è una delle cantanti più apprezzate della musica italiana. Timbro inconfondibile e canzoni che hanno fatto sognare i fan e non solo. Da Quello che le donne non dicono (scritta da Enrico Ruggeri) a Sally, brano di Vasco Rossi, fino agli inizi con Caffè nero bollente; insomma, una vera e propria icona.

Da Noi a ruota libera, Fiorella Mannoia ed Enrico Mentana ospiti di Francesca Fialdini domenica 10 gennaio 2021

Nata il 4 aprile del 1954 sotto il segno dell’Ariete, per quanto riguarda la vita privata, il suo fidanzato è Carlo Di Francesco, ex docente di canto di Amici di Maria De Filippi e produttore musicale, tra l'altro è anche membro della sua band. La coppia ha fatto parlare molto di sè per via dei 26 anni di differenza (lui è più giovane). In passato Fiorella Mannoia era stata legata a Piero Fabrizi, anche lui musicista.

