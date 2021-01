Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi balla con Dayane: Orlando furiosa. "Sono delusa, non hai sensibilità" | Video

10 gennaio 2021 a

Scontro totale tra due amici all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Quest'ultima non ha gradito la vicinanza dell'influencer alla rivale Dayane Mello durante la serata carioca. Zorzi infatti ha trascorso gran parte della serata con la modella, trovando in lei una compagna di ballo perfetta e la loro complicità ha disturbato la Orlando che ha preferito rifugiarsi in camera da letto. "Che cos’hai", le domanda Tommaso molto indispettito.

Scontro tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

"Intanto non ti rivolgere a me con questo tono", ribatte la showgirl alzando il tono della voce. Tommaso intuisce: "E' perché ho ballato con Dayane vero? Ho 25 anni, sono un ragazzo e se voglio passare una sera con Dayane, non devo rendere conto a nessuno", le parole di Zorzi. "Non sono arrabbiata, sono delusa ed è molto di più di un ballo visto che vi siete chiariti, me lo ha detto Cecilia Capriotti", ha replicato ancora la Orlando. Tommaso a questo punto lascia la stanza per confrontarsi con Cecilia e Stefania, rimasta sola con Giulia Salemi, palesa tutta sua frustrazione: "Mi chiedo per quale motivo Tommaso pretende sensibilità ma non dimostra la stessa sensibilità nei confronti degli altri", la tesi della Orlando.

