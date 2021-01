Sandra Milo, tre figli e tanti amori: il primo matrimonio a soli 15 anni. La storia con Federico Fellini

10 gennaio 2021 a

Sandra Milo, all'anagrafe Salvatrice Elena Greco, è nata a Tunisi l’11 marzo del 1933, da padre siciliano. E' una delle attrici più importanti del cinema italiano. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata per la prima volta a soli 15 anni, con il marchese Cesare Rodighiero. I due si sono separati dopo appena 21 giorni dal matrimonio e hanno ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota. Sandra Milo ha poi sposato il produttore greco Moris Ergas, da cui è nata Deborah. La Milo si è poi unita a Ottavio De Lollis e da questa unione sono nati Ciro e Azzurra.

L'ultima fiamma di Sandra Milo, il colpo di fulmine con Alessandro Rorato (37 anni più giovane)

Nel 1990 si è sposata con Jorge Ordonez, anche se, come ha dichiarato lei stessa, quella relazione non è mai stata vera. Nel 2019 ha fatto parlare nuovamente di sé perché si è presentata a Venezia con un uomo molto più giovane di lei, l’imprenditore Alessandro Rorato. In una vecchia intervista ha rivelato di essere stata amante di Federico Fellini per 17 anni.

