Beppe Fiorello, la moglie è Eleonora Pratelli: Ceo di Suite 19. Dal matrimonio i figli Anita e Nicola

Beppe Fiorello è attualmente uno degli attori più apprezzati in Italia e amati dal pubblico. Nato a Catania nel 1969, fratello dello showman Rosario e della scrittrice Catena, ha iniziato la sua carriera con il nome d'arte Fiorellino in radio, per poi fare esperienze televisive non così fortunate. Poi la svolta nel cinema con l'interpretazione al fianco di Carlo Verdone nella commedia C'era un cinese in coma. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è sposato con Eleonora Pratelli, sua storica fidanzata, dalla quale ha avuto due figli, Anita (2003) e Nicola (2005).

Eleonora è Ceo di Suite 19, agenzia molto nota nel settore nel campo del celebrieties endorsement. Tanta gavetta per lei: dal lontano 1997, infatti, la donna ha iniziato a prendersi cura di tantissimi volti noti del piccolo schermo, fino all’apertura di una personale boutique agency.

