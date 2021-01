Solange, le ultime ore del sensitivo: "aveva previsto anche la sua morte"

10 gennaio 2021 a

Le ultime ore di Solange. La morte di Paolo Bucinelli (questo il suo nome), è stata ripercorsa su liberoquotidiano.it dall'amica e ufficio stampa Francesca Vallino. Solange è stato trovato morto nella sua abitazione di Collesalvetti in provincia di Livorno.

I vigili del fuoco che hanno buttato giù la porta lo hanno trovato steso sul divano, senza vita. "Si pensa, sia morto per un infarto. La settimana scorsa era andato all'ospedale di Pisa per accertamenti clinici. Aveva accusato dolori allo stomaco, rientrati però, a suo dire, poco dopo", dice Francesca Vallino.

Poco prima delle feste natalizie (anche Novella 2000 lo aveva segnalato) il sensitivo aveva lanciato via social un liquore col suo nome per propiziare l'arrivo del nuovo anno. I politici lo amavano. L'anno scorso lesse la mano a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Francesca Vallino ha riportato quello che secondo lei avrebbe potuto dire Solange attraverso i suoi social: "La morte è una sorpresa che rende inconcepibile il concepibile. Io sono sempre stato così, e anche in questo vi ho voluto sorprendere! Tranquilli, continuerò a portarvi fortuna anche da lassù, dalla mia stella. Vi voglio bene".

