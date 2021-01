Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi liquida Giulia Salemi: "Non ti parlo più, ormai sei insopportabile"

10 gennaio 2021 a

Ancora un battibecco tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Le scintille tra i due influencer durante una festa brasiliana. Tutto nasce dalla frase di Tommaso, che fa notare a Giulia di aver bevuto più birra di lui. La ragazza risponde immediatamente, piccata per l'insinuazione, anche perché non è una grande bevitrice di birra: "Tommy cosa vuoi? Ho ancora un bicchiere perché bevo a poco a poco". Dal canto suo Tommaso prende di petto l'argomento, tra il serio e il faceto: "Sei sempre più insopportabile. Non credo ti parlerò più, non ti ho detto proprio niente", ha sottolineato Zorzi.

Dopo dieci minuti la Salemi prova a riprendere la discussione. Tommaso però non è intenzionato a concedere l'onore delle armi alla ragazza e cerca di interrompere il nuovo battibecco sul nascere. Ma Giulia non ci sta: "Mi dici sempre tutto e io non posso rispondere?", è la sua protesta. "Lascia stare, stai diventando insopportabile", ribadisce Zorzi. Tutto poi torna alla normalità con i due che riprendono a parlarsi, ma il rapporto sembra compromesso.

