Chiara Ferragni, paura per la caduta durante la gravidanza: visita di controllo ed ecografia su Instagram

Chiara Ferragni ha avuto una piccola caduta mentre è incinta, in attesa di una bambina. Il tutto è avvenuto, come scritto da lei stessa, "mentre camminavo nella natura". La nota influencer si è spaventata e ha preferito fare subito una nuova visita di controllo. L'ecografia ha avuto un esito positivo, non evidenziando alcun problema per la nascitura. La Ferragni ha pubblicato, come sempre, tutto sul proprio profilo Instagram dove conta 22,3 milioni di follower, pubblicando anche le foto dell'ecografia - tre in totale -, con il profilo tridimensionale della piccola. La moglie di Fedez è ormai all'ottavo mese di gravidanza e ha già avuto un figlio, Leon.





