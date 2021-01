L'Eredità, Martina di nuovo campionessa ma abbandona Insinna: "Ho trovato lavoro"

09 gennaio 2021 a

a

a

Altra puntata scoppiettante de L'Eredità, il quiz televisivo in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. Nella puntata di sabato 9 gennaio 2021 si riprende lo scettro Martina. Nel triello la spunta su Giorgia e Claudio portando alla Ghigliottina un bottino di 100mila euro. Prima dell'ultima risposta annuncia però l'addio alla trasmissione: "Inizierò a lavorare perché ho ricevuto una risposta che aspettavo: oggi ultima puntata per me qui" ha spiegato Martina.

Massimo Cannoletta, 280.000 euro vinti a L'Eredità: parla quattro lingue. L'ultimo tweet sulle Separazioni

Alla Ghigliottina deve mettere insieme le parole mobile, fante, attivo, uno-due-tre e faro, lei tenta la soluzione con cavallo ma la risposta corretta era radio,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.