Can Yaman, l'attore multato a Roma per colpa del Covid: fan creano assembramento per avere l'autografo

Multato per aver violato le norme anti Covid. E' successo all'attore turco Can Yaman, protagonista del successo di Daydreamer, stato sanzionato di 400 euro per aver eluso le restrizioni creando un assembramento davanti a un albergo di Roma.

Con l'entourage dell'attore, nella capitale per girare il nuovo spot di Ozpetek,e con l'hotel che lo ospitava, secondo quanto riferisce la questura, era stato concordato che Yaman entrasse da una porta posteriore, come è effettivamente avvenuto. Successivamente però l'attore è uscito senza avvertire dalla porta principale, dove alcuni fan si sono accalcati. Da qui l'intervento delle forze dell'ordine e la multa. L'episodio è successo venerdì sera.

