Oroscopo del Corriere di domenica 10 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito le previsioni per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

C'è un'intensità travolgente nella giornata che potrebbe rendere difficile il mantenimento della pace tra opinioni forti e grandi emozioni.

VERGINE

Le cose possono non sembrare così chiare come vorresti che fossero. Sii consapevole del fatto che i tuoi per oggi piani potrebbero saltare.

CAPRICORNO

Tanti problemi possono essere eliminati se si è disposti ad alzarsi in piedi e dire esattamente quello che c'è da dire. Non seguite sempre la corrente.

