Quelli che il calcio, quattro partite e ospiti su Rai2 domenica 10 gennaio

Quelli che il calcio, domenica 10 gennaio quattro partite in diretta e ospiti importanti in studio. Il programma di Rai 2 condotto da con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, torna alle 14 per commentare la giornata calcistica inaugurata dal ghiotto anticipo tra Roma e Inter, ci saranno in studio il rapper e tifoso del Napoli

Clementino e la calciatrice Eleonora Goldoni, che nel Napoli ci gioca, autrice del libro Preferisco i tacchetti. Insieme ad Adriano Panatta torneranno il campione delle vasche Filippo Magnini e il comico juventino Neri Marcorè. Conosceremo poi il lato più privato dell’ex parlamentare e ormai volto televisivo Antonio Razzi grazie alle domande indiscrete di Enrico Lucci, inviato nella sua casa di Pescara. Dopo l’anticipo d’alta classifica tra Roma e Inter, con due speciali appassionati di parte, il comico Massimo Bagnato e l’ex rugbista della nazionale Martin Castrogiovanni, saranno tre le partite del pomeriggio: Verona-Crotone sarà seguita dall’attrice Clizia Fornasier e da Marcello Cirillo; Parma-Lazio dallo scrittore Paolo Nori e dall’ex schermista Stefano Pantano; e Udinese-Napoli dal cantante comico Ruggero dei Timidi e dall’attore Herbert Ballerina.

