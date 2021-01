Ben is back, la storia vera dietro al film: il regista si è ispirato alla dipendenza dall'alcol della madre

09 gennaio 2021 a

a

a

Un film tratto parzialmente da una storia vera quello in onda stasera in tv, sabato 9 gennaio 2021, su Rai Movie a partire dalle ore 21. Si tratta di "Ben is Back", pellicola del 2018 del regista Peter Hedges che prende spunto da un'esperienza vissuta in prima persona. Infatti Hedges durante la sua infanzia ha avuto a che fare con la dipendenza dall'alcol della madre.

Ascolti tv venerdì 8 gennaio, vincono Frassica e Bocci con i Fratelli Caputo: battuto il film Miracoli dal cielo

Il protagonista "finto" è Ben Burns, interpretato da Lucas Hedges, vive in una comunità per il recupero di tossicodipendenti e per Natale torna nella sua famiglia. Nel giro di poche ore la madre Holly - interpretata da Julia Roberts - capisce che Ben non è ancora pronto per vivere al di fuori della comunità e, una serie di eventi, costringeranno la donna a lottare drammaticamente per salvare il figlio e tutta la sua famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.