Elettra Lamborghini, il matrimonio con dj Afrojack e il rapporto con le tre sorelle

C'è anche Elettra Lamborghini tra i dieci pacchisti del gioco a premi Affari tuoi viva gli sposi, condotto da Carlo Conti, e stasera sabato 9 gennaio 2021 su Rai1.

La ricca ereditiera e cantante, 26 anni, ha iniziato il 2021 sui social con una serie di foto hot, come spesso succede, ma anche una novità sicuramente apprezzata dai suoi fan: 500 delle sue scarpe personalizzate con la firma. Elettra a settembre si è sposata con dj Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, con una cerimonia da sogno in una location sul lago di Como. Ha tre sorelle: Lucrezia e Flaminia, gemelle omozigote e testimoni di nozze hanno 19 anni, più Ginevra (28 anni) che gestisce il ramo creativo dell'azienda di famiglia e cantante in rampa di lancio. La sorella più grand non ha partecipato al matrimonio di Elettra.

