L'Eredità, Claudio Sorrentino è il nuovo mago della Ghigliottina: in tre partecipazioni ha già vinto più di 146.000 euro

Claudio Sorrentino continua a stupire a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni su Rai1. L'operaio di Zagarolo con la passione per il rock (canta in un gruppo), ha già conquistato 146.875 euro, frutto delle sue tre vittorie nel gioco finale della Ghigliottina, su quattro partecipazioni totali. Sicuramente un bottino straordinario, se si pensa che il supercampione Massimo Cannoletta, si è aggiudicato 280.000 euro circa in 51 presenze.

Insomma, il buon Claudio promette davvero bene: ha vinto con la parola Matti 26.000 euro, poi con Squalo la cifra più importante: 115.000 euro e infine nella puntata di venerdì 8 gennaio 5.625 euro con la soluzione Scandalo. E il mago della Ghigliottina ci riproverà anche sabato 9 gennaio, sempre su Rai1 dalle 18,45.

