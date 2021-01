Covid, morto a Los Angeles l'attore Antonio Sabato: il figlio è paladino no mask. E gli utenti di twitter non perdonano | Video

09 gennaio 2021 a

E' morto per Covid Antonio Sabato, star del nostro cinema stracult anni Sessanta e Settanta, scomparso a Los Angeles, dove viveva ormai da tanti anni e ancora molto legato al figlio, Antonio Sabato jr. Quest'ultimo, come ricorda Marco Giusti su Dagospia, aveva fatto una certa fortuna a Hollywood come attore e produttore, ma aveva rotto ogni rapporto con lui. Questo il video dell'intervista rilasciata da Sabato a Giusti per la trasmissione Stracult.

Proprio il figlio, in questi ultimi anni salito alla ribalta come fedelissimo trumpiano, cosa rara nel mondo del cinema e paladino del no-mask, aveva chiesto lo scorso 4 gennaio “una preghiera per il padre” in cura intensiva in ospedale. Poi sempre Antonio Sabato jr ha diffuso la notizia della sua morte su Twitter con un laconico “ciao, papà”. Molti utenti su twitter gli rinfacciano la sua posizione contro le mascherine: "Perché non ti chiedi come la pensi a proposito del Covid adesso che tuo padre è morto?". Chissà se questa perdita cambierà il suo atteggiamento.

