Can Yaman, il tatuaggio finto fatto per Daydreamer: l'estate 2019 a Napoli con l'assalto delle fan

Can Yaman è la star delle fiction turche, amatissimo anche in Italia per le serie Daydreamer e Bitter Sweet. Nato a Istanbul il 5 novembre 1989, sotto il segno dello Scorpione. Oggi ha quasi 31 anni d’età ed è appunto uno degli attori maggiormente apprezzati nel nostro Paese. Sul petto un tatuaggio che raffigura un uccello con le ali spiegate dentro un cerchio. Si trattava però di un disegno finto, fatto per esigenze di copione per la serie Daydreamer. Durante l’estate 2019, concedendosi una vacanza a Napoli ha documentato attraverso post e Instagram stories non solo il suo soggiorno, ma anche l’incontro con i tantissimi fan accorsi sotto al suo hotel. "Grazie mille per quest’affetto, sono molto orgoglioso che mi vogliate così bene!”, ha scritto su Instagram. “Essere conosciuto così bene in Italia mi rende molto felice”, ha aggiunto. "Vi ringrazio per tutto il calore che mi state dimostrando. Ve ne sarò sempre grato. Italia ti amo", queste le parole di Can per l'amore ricevuto dagli appassionati del nostro Paese.

