Luca Argentero, l'amore per Cristina e la figlia Nina Speranza. Chi è l'ex moglie e il lockdown in Umbria

09 gennaio 2021 a

Luca Argentero ospite di "C'è Posta per Te", la trasmissione del sabato sera di Canale5 che torna in onda stasera sabato 9 gennaio 2021. L'amatissimo attore sarà protagonista di una sorpresa in una delle storie che verranno raccontate da Maria De Filippi.

C'è posta per te, la 24esima edizione inizia con due ospiti speciali

Piemontese doc, Argentero da anni è ormai umbro d'adozione: vicino a Città della Pieve ha una casa in campagna, a pochi chilometri dal lago Trasimeno, dove trascorre molto tempo e dove ha passato, in attesa della nascita della sua bambina insieme alla compagna, anche il lockdown primaverile prendendosi cura dell'orto. L'attore classe 1978 è fidanzato con l'attrice Cristina Marino conosciuta nel 2015 nel set di "Vacanze ai Caraibi – Il film di Natale”. Pochi mesi dopo annuncia la fine del matrimonio con Myriam Catania, attrice che aveva sposato nel 2009. Lo scorso maggio è diventato papà di Nina Speranza. Argentero, diventato famoso al grande pubblico nel 2003 arrivando terzo al Grande Fratello ha iniziato la carriera di attore, con la fiction "Carabinieri" girata proprio a Città della Pieve si innamora dell'Umbria, dove ha girato recentemente anche il film Copperman tra Spoleto, Castelluccio e Piediluco. Tra i suoi maggiori successi la fiction "Doc". andata in onda pochi mesi fa.

